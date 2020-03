Xiaomi : les chaînes d'approvisionnement déjà réactivées à 80%

Le groupe Xiaomi prépare le lancement d'un nouveau smartphone 5G avec le Redmi K30 Pro qui sera positionné en haut de gamme grâce à son SoC Snapdragon 865 et son modem Snapdragon X55.

Si les temps sont durs en Europe et aux Etats-Unis, plongés dans la pandémie du coronavirus, la Chine est en train de se remettre et relance son activité. Dès à présent, Xiaomi affirme avoir recouvré 80% des capacités de ses chaînes d'approvisionnement et se dit confiant dans le succès de ses prochains modèles, même en Europe, un territoire stratégique.

Sans nier la minimiser la gravité de la situation, que la Chine semble avoir maîtrisé après de longues semaines de confinement strict, le fabricant estime que le ralentissement d'activité sur le Vieux Continent sera temporaire et n'empêchera pas le succès de ses modèles.

Son président Wang Chiang a indiqué avoir dès à présent réouvert 1000 boutiques en Chine et préparer le lancement du Redmi K30 Pro ce 24 mars via un événement en ligne, comme cela a déjà été fait le mois dernier, avec sans doute une commercialisation européenne quelques semaines ou mois plus tard et qui pourrait intervenir durant la phase de réduction de la crise en Europe.

Le marché mobile chinois a fortement souffert avec des ventes réduites de plus de 50% durant le mois de février et il reste à voir comment récupérer de ce coup de frein brutal.