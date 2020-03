Redmi K30 Pro : le smartphone sous Snapdragon 865 lancé le 24 mars

Après le Redmi K30 sous Snapdragon 7, c'est un Redmi K30 Pro qui se profile pour le 24 mars, cette fois avec un SoC Snapdragon 865 et toujours de la 5G à bord.

Comme l'an dernier avec les K20 et K20 Pro (Xiaomi Mi 9T et Mi 9T Pro en Europe), la marque Redmi va lancer un Redmi K30 Pro à la fiche technique plus riche que le Redmi K30 annoncé en décembre 2019.

Les teasers officiels se multiplient sur les réseaux sociaux, en vue d'un lancement prévu le 24 mars prochain. Il permettra de découvrir un smartphone qui troque le SoC Snapdragon 765G du K30 pour un puissant Snapdragon 865.

L'information avait déjà transpiré en février dernier quand Qualcomm avait dressé une liste des premiers smartphones à embarquer sa plate-forme matérielle haut de gamme, listant le Redmi K30 Pro.

Cela lui apportera tous les atouts correspondants : compatibilité 5G, RAM LPDDR5 et mémoire de stockage en UFS 3.1, même si les valeurs précises ne sont pas encore dévoilées.

Il reste à voir si ce modèle reprendra le design du K30 avec son affichage marqué d'un double poinçon pour le capteur photo ou optera pour autre chose. De même, le nombre et la configuration des capteurs au dos ne sont pas connus.

On notera que le Redmi K30 Pro pourrait lui-même avoir une variante baptisée Redmi K30 Pro Zoom que Lu Weibing lui-même a évoqué sur les réseaux sociaux et qui apparaît au sein de l'interface MIUI 11 en version beta.