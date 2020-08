Xiaomi dévoile un Redmi K30 en version Ultra

Pour célébrer son dixième anniversaire, Xiaomi a sorti l'artillerie lourde avec le smartphone Mi 10 Ultra qui cherche à marquer les esprits. Mais il y a également une dénomination Ultra en vigueur pour une nouvelle variante du Redmi K30. En rappelant au passage que le Redmi K30 Pro est devenu le Poco F2 Pro dans nos contrées.

Le Redmi K30 Ultra conserve un design similaire à celui de cette gamme des appareils K30 (et 5G). On retrouve alors la caméra popup à l'avant et un capteur photo de 20 mégapixels, tandis que les quatre capteurs photo à l'arrière sont regroupés dans un cercle.

En l'occurrence, il s'agit d'un capteur photo principal de 64 mégapixels, ultra grand angle à 119° de 13 mégapixels, macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels.



Le Redmi K30 Ultra affiche sur un écran AMOLED FHD+ de 6,67 pouces avec support HDR10+. Cette fois-ci, ce n'est plus un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz, puisque le support du 120 Hz est de la partie et avec un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz.

Une optimisation de la consommation de batterie de 4500 mAh se fait de manière automatique en basculant entre 60 Hz et 120 Hz. La batterie est avec charge rapide 33 W, ce qui est un poil mieux pour cette gamme.

La surprise est la présence d'un SoC Dimensity 1000+ de MediaTek et avec donc l'intégration de la 5G. Il est associé à jusqu'à 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. On retrouve bien évidemment du Wi-Fi 6, entre autres choses.

#RedmiK30Ultra represents the utmost sincerity of placing customers at the center of everything we do and offering our products at the most accessible price points. #From10ToInfinity pic.twitter.com/rSRhYo0nWC — Xiaomi (@Xiaomi) August 11, 2020

Le Redmi K30 Ultra est annoncé pour une disponibilité mi-août en Chine. Le prix débute à 1 999 yuans (près de 245 €) pour la configuration avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et jusqu'à 2 699 yuans (près de 330 €) pour la configuration avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Un futur Poco F2 Ultra ou autre dénomination en France ?