Redmi K40 / K40 Pro : les smartphones bientôt lancés avec Snapdragon 875 et 775G ?

Après une série Redmi K30 bien équipé et à prix modéré, Xiaomi prépare une suite avec une gamme Redmi K40 qui pourrait être annoncée avant la fin de l'année.

Fin 2019, Qualcomm avait à peine annoncé ses nouveaux SoC mobile de haut et milieu de gamme que Xiaomi dévoilait quelques jours plus tard le premier membre de la série Redmi K30.

Un scénario similaire pourrait se reproduire cette année avec la gamme de smartphones Redmi K40 qui laisse des traces dans les organismes de certification, signalant une officialisation imminente.

Une référence M2011K2C a été repérée sur le site du ministère chinois de l'industrie et des technologies de l'information et est associée à l'un des deux modèles, Redmi K40 et Redmi K40 Pro.

Redmi K30 Pro

Les deux modèles sont supposés embarquer les futurs SoC de Qualcomm, à savoir le Snapdragon 775G (successeur du Snapdragon 765G de fin 2019) pour le premier et le Snapdragon 875 (successeur du Snapdragon 865) pour le second.

La rumeur veut donc que la série Redmi K40 soit annoncée dès le mois de décembre 2020 avec une commercialisation rapide sur les premiers mois de 2021. Les autres caractéristiques ne sont pas connues mais on peut sans doute toujours s'attendre à une configuration multicapteur pour la photo avec trois ou quatre modules et une batterie conséquente.