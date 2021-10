Xiaomi Redmi K50 : la jolie fiche technique des smartphones se précise

Attendue en début d'année prochaine si la marque suit son calendrier habituel, la série Redmi K50 devrait offrir de belles caractéristiques à un tarif un cran en-dessous des modèles premium.

On attend toujours trois variantes : Redmi K50, Redmi K50 Pro et Redmi K50 Pro+ et les détails commencent à se préciser, même si c'est encore de façon officieuse. Selon les dernières fuites chinoises, la piste d'une dalle AMOLED de qualité se confirme avec la présence d'un affichage AMOLED E5 pour les trois appareils mobiles.

Redmi K40

Ces écrans offriront ainsi une plus forte luminosité maximale et l'on peut penser qu'ils assureront un rafraîchissement de 120 Hz, au moins pour certains modèles. La différence se jouera ensuite sur la nature du capteur photo principal.

Il sera de 48 megapixels pour le Redmi K50 et de 64 megapixels pour le Redmi K50 Pro. Pour le Redmi K50 Pro+, le module passera à 108 megapixels. Ce dernier smartphone profitera en outre d'un SoC Snapdragon 898 et d'une charge rapide 120W que Xiaomi propose plus largement désormais.

Elle se limiterait à 67W pour la version Pro et à 33W pour la version de base. C'est généralement en février que se déroule la présentation officielle mais le Redmi K50 Pro+ pourrait avoir un temps d'avance du fait de la présence du prochain SoC premium de Qualcomm.