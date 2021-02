Redmi Note 10 : trois variantes du smartphones attendues avec les Pro et Pro Max

La gamme Redmi Note 9 a connu un joli succès et de multiples déclinaisons évoluant sur le segment de milieu de gamme et la génération suivante est donc attendue de pied ferme.

Bonne nouvelle, les smartphones Redmi Note 10 seront annoncés le 4 mars prochain et l'on devrait découvrir pas moins de trois modèles dont les caractéristiques commencent à émerger sur le Web.

Le profil polyvalent sera toujours bien présent avec la remise au goût du jour de la fiche technique et des tarifs qui devraient rester attractifs. Le Redmi Note 10 devrait ainsi proposer un affichage LCD IPS et un SoC Snapdragon 678 avec 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage.

Il disposera d'un quadruple capteur photo avec module principal de 48 megapixels et être proposé en de multiples coloris.

Plus haut en gamme, le Redmi Note 10 Pro embarquerait un SoC Snapdragon 732G avec 6 ou 8 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage, et un capteur photo principal de 64 megapixels.

Enfin, le Redmi Note 10 Pro Max serait doté d'un écran LCD IPS 120 Hz avec un SoC Snapdragon 768G lui assurant ainsi une compatibilité 5G, tandis que le module photo principal passerait à 108 megapixels.

Les deux modèles Pro et Pro Max embarqueraient en outre une batterie de 5050 mAh. Voilà pour les attentes, avant l'annonce officielle d'ici quelques semaines.