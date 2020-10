Xiaomi Redmi Note 10 : le smartphone aura droit à une charge rapide 33W

Le Redmi Note 10 sera-t-il comme le Xiaomi Mi 10T Lite équipé du nouveau SoC 5G et gaming Snapdragon 750G ?

Redmi, la filial à bas coût de Xiaomi dans le domaine des smartphones, propose deux excellents modèles possédant chacun un très bon rapport qualité vs prix, et encore plus quand ils sont en forte promotion comme pour ce week-end !