Xiaomi Mi 10T Lite 5G : Snapdragon 750G et écran 120 Hz pour moins de 300 euros

A côté des Xiaomi Mi 10T / Mi 10T Pro qui se positionne sur un créneau haut de gamme à tarif compétitif, le fabricant chinois n'oublie pas l'important marché du milieu de gamme, surtout en ces temps de développement des réseaux 5G un peu partout dans le monde.

Il dévoile donc un Xiaomi Mi 10T Lite qui a l'avantage d'être le premier à embarquer le nouveau SoC Snapdragon 750G de Qualcomm. Cette évolution du Snapdragon 730G apporte une compatibilité 5G, des fonctions gaming grâce à un GPU Adreno 619 et le support du rafraîchissement 120 Hz.

On retrouve donc ces fonctionnalités dans le smartphone avec un grand affichage 6,67 pouces FHD+ doté d'un poinçon centré pour le capteur photo avant de 16 megapixels et qui offrira donc un rafraîchissement de 120 Hz adaptatif : son activation dépendra des applications afin de préserver l'autonomie.

Equipé de 6 Go de RAM et de 64 ou 128 Go de stockage, il propose une solide batterie de 4820 mAh avec charge rapide 33W (chargeur inclus). A l'arrière, le smarpthone propose un quadruple capteur photo avec module principal de 64 megapixels accompagné d'un ultra grand angle (120 degrés) de 8 megapixels, d'un capteur macro de 2 megapixels et d'un module de mesure des informations de profondeur de 2 megapixels.

Avec cette configuration équilibrée en milieu de gamme et le support du WiFi 6 et du Bluetooth 5 en plus de la 5G, le Xiaomi Mi 10T Lite joue aussi la carte du prix puisque la version en 6 / 64 Go est proposée à 279 € tandis que le modèle 6 / 128 sera disponible à 329 €.

Il constitue ainsi une belle entrée en matière alors que l'attribution des fréquences 5G en bande 3,5 GHz se joue actuellement entre les opérateurs qui dévoileront très bientôt leurs forfaits en vue d'un lancement en fin d'année ou début 2021.

A noter que la configuration du Xiaomi Mi 10T Lite pourrait aussi être celle d'un futur Redmi Note 10 dont il se murmure qu'il sera aussi doté du SoC Snapdragon 750G. Et vous pourrez trouver de nombreuses promotions sur des smartphones et des gadgets dans notre page des bonnes affaires du moment.