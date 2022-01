Xiaomi dévoile les Redmi Note 11 et Redmi Note 11S qui débarquent en France

Après la Chine fin 2021, le lancement de la série Redmi Note 11 de Xiaomi se fait à plus grande échelle et avec quelques différences, comme précisé dans la conférence officielle de ce jour. C'est notamment le cas avec l'offre standard représentée par le Redmi Note 11 et le Redmi Note 11S.

En France (et ailleurs), ces smartphones profitent d'un écran AMOLED (et non pas une dalle LCD) de 6,43 pouces dit DotDiplay avec un poinçon centré qui loge pour les selfies un capteur photo de 13 mégapixels pour le Redmi Note 11 et 16 mégapixels pour le Redmi Note 11S (f/2,4), et protection par verre Corning Gorilla Glass 3.

C'est une définition FHD+ (2400 x 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de jusqu'à 90 Hz et un échantillonnage tactile de 180 Hz. L'espace colorimétrique DCI-P3 est pris en charge et la luminosité maximale est de 1000 cd/m².

À la manœuvre, c'est un SoC Snapdragon 680 à 2,4 GHz de Qualcomm gravé en 6 nm avec partie graphique Adreno 610 et modem 4G Snapdragon X11 (pas de compatibilité 5G donc) pour le Redmi Note 11. Le choix s'est porté sur un SoC Helio G96 de MediaTek pour le Redmi Note 11S, toujours sans 5G. Le SoC est associé à jusqu'à 6 Go / 8 Go de RAM (LPDDR4X) et jusqu'à 128 Go de stockage en UFS 2.2.

Avec ou sans capteur 108 MP de Samsung

Le bloc photo à l'arrière est dans une configuration avec quatre capteurs. Un capteur principal de 50 mégapixels (f/1,8) pour le Redmi Note 11 ou de 108 mégapixels (f/1,9) pour le Redmi Note 11S (Isocell HM2), un ultra grand angle à 118° de 8 mégapixels (f/2,2), un capteur macro de 2 mégapixels (f/2,4) et un capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,4) pour le mode portrait.

Xiaomi souligne les capacités de traitement d'IA, une suite logicielle qui comprend un mode nuit Night Mode 2.0, mode kaléidoscope et mode Vlog d'enregistrement vidéo pour des appareils qui fonctionnent avec Android 11 et MIUI 13.

Certifiés IP53 pour une protection standard contre la sueur ou les gouttes de pluie, les appareils sont épais de 8,09 mm pour un poids de 179 g. Ils embarquent une batterie d'une capacité de 5000 mAh et avec charge rapide 33 W (charge filaire de 33W Pro avec chargeur inclus de la boîte). Xiaomi promet une charge complète de 0 à 100 % en un peu moins d'une heure. À noter qu'une prise jack 3,5 mm est présente.

Pas encore de prix en euros

Pour le moment, Xiaomi n'a officialisé les prix qu'en dollars, tout en précisant que des promotions (des réductions de 20 $) seront temporairement pratiquées le 28 janvier prochain avec AliExpress comme partenaire officiel. Mais ces derniers sont d'ores et déjà disponibles à l'achat chez Aliexpress.

Redmi Note 11 chez AliExpress

4 Go + 64 Go à 179 $

4 Go + 128 Go à 199 $

6 Go + 128 Go à 229 $





Redmi Note 11S chez AliExpress

6 Go + 64 Go à 249 $

6 Go + 128 Go à 279 $