Xiaomi Redmi Note 11 et Redmi Note 11S sont enfin disponibles

Vous souhaitez acheter depuis un entrepôt européen et vous procurez le Xiaomi Redmi Note 11 ou 11S. Ne cherchez plus, vous êtes au bon endroit.

Goboo propose à la vente les smartphones Xiaomi Redmi Note 11 et Redmi Note 11S. Jusqu'au 19 février, vous avez la possibilité de gagner un bracelet connecté Mi Band 6 si vous achetez le Note 11 4+128 Go. De plus, vous bénéficiez de la livraison rapide depuis l'Espagne. Et pour rappel, Goboo est un revendeur agréé Xiaomi. Vous pouvez consulter l'intégralité des offres sur la page dédiée à l'opération.

Pour rappel, ces smartphones sont dotés d'un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une définition FHD+ (2400 x 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de jusqu'à 90 Hz et un échantillonnage tactile de 180 Hz. Le Redmi Note 11 intègre un SoC Snapdragon 680 à 2,4 GHz de Qualcomm gravé en 6 nm avec partie graphique Adreno 610 et modem 4G Snapdragon X11. Quant au Note 11S, il profite d'un SoC Helio G96 de MediaTek. Les deux sont associés à 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go d'espace de stockage.

Au niveau de la photo, à l'avant, les mobiles bénéficient d'un poinçon centré qui loge pour les selfies un capteur photo de 13 mégapixels pour le Redmi Note 11 et 16 mégapixels pour le Redmi Note 11S. Sur l'arrière, le bloc photo est composé de quatre capteurs. Le principal de 50 mégapixels pour le Redmi Note 11 ou de 108 mégapixels pour le Redmi Note 11S puis un ultra grand angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Pour finir, les Redmi Note 11 et 11S embarquent une batterie d'une capacité de 5000 mAh et avec charge rapide 33 W. Xiaomi promet une charge complète de 0 à 100 % en un peu moins d'une heure. À noter qu'une prise jack 3,5 mm est présente.

Sur le site de Goboo, le Xiaomi Redmi Note 11 4+64 Go est au prix de 199 € et la version 4+128 Go à 229 € avec le bracelet connecté Mi Band 6 offert.

Quant au Xiaomi Redmi Note 11S 6+64 Go est au prix de 249 € et la version 6+128 Go est à 279 €.

La livraison est gratuite et en quelques jours depuis leurs entrepôts espagnole.

