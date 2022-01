Xiaomi dévoile ses Redmi Note 11 Pro et Pro 5G

Écran AMOLED 120 Hz, capteur photo de 108 mégapixels, batterie de 5000 mAh avec charge 67 W. Les smartphones Redmi Note 11 Pro et Redmi Note Pro 5G arrivent en février.

En dévoilant aujourd'hui sa série Redmi Note 11 pour le marché international, Xiaomi a officialisé la commercialisation hors de Chine de versions Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro 5G. Elles complètent le Redmi Note 11 standard et sa déclinaison Redmi Note 11S davantage axée sur la photo.

Le Redmi Note 11 Pro est très proche du Redmi Note 11S, si ce n'est comme pour le Redmi Note 11 Pro 5G un écran AMOLED plus grand de 6,67 pouces avec taux de rafraîchissement qui monte à jusqu'à 120 Hz pour une plus grande fluidité et échantillonnage tactile de jusqu'à 360 Hz. La luminosité peut atteindre 1200 cd/m². L'écran est protégé par verre Corning Gorilla Glass 5.

Une différence pour le Redmi Note 11 Pro 5G est un SoC Snapdragon 695 de Qualcomm et comme son nom l'indique… la compatibilité 5G grâce au modem 5G Snapdragon X51.

Capteur 108 MP et charge rapide 67 W

La partie photo est identique entre le Redmi Note 11S et le Redmi Note 11 Pro, tandis que le Redmi Note 11 Pro 5G zappe une configuration quadruple capteur photo à l'arrière en éliminant le capteur de profondeur de 2 mégapixels.

La vedette reste néanmoins le module de 108 mégapixels qui est le capteur Samsung HM2 d'une taille de 1/1,52" avec résolution maximale de 12000 x 9000 pixels, technologie de pixel binning pour fusionner 9 pixels en 1 (avec des pixels de 0,7 µm). Il permet d'obtenir d'excellents résultats en cas de faible luminosité.

Épais de 8,12 mm et avec un poids de 202 g, les smartphones Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro 5G embarquent également une batterie de 5000 mAh comme toute cette nouvelle série, mais en profitant d'une charge rapide filaire de 67 W avec toujours le chargeur inclus dans la boîte.

En 15 minutes, Xiaomi promet de récupérer une autonomie de batterie de 50 %. Deux canaux de recharge sont utilisés en passant par le milieu de la batterie afin que la recharge s'effectue par deux entrées. Une technologie LiquidCool permet d'assurer le refroidissement de l'appareil pendant la charge rapide.

Prix et disponibilité

Les Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro 5G seront disponibles à partir du mois de février. Xiaomi a pour le moment communiqué sur des prix en dollars, tout en indiquant que des réductions temporaires de 20 à 30 $ seront uniquement proposées sur AliExpress.

Redmi Note 11 Pro

6 Go + 64 Go : 299 $

6 Go +128 Go : 329 $

8 Go + 128 Go : 349 $





Redmi Note 11 Pro 5G

6 Go + 64 Go : 329 $

6 Go +128 Go : 349 $