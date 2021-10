Xiaomi Redmi Note 11 : 4 capteurs photo, son JBL, la série dévoilée à la fin du mois

La série de smartphones Redmi Note constitue une valeur sûre pour Xiaomi et l'assurance d'écouler d'importants volumes. Les appareils mobiles offrent une fiche technique attractive pour un tarif agressif, avec l'intégration de certaines fonctions avancées.

La série Redmi Note 11 arrivera plus vite que prévu puisque Xiaomi évoque déjà son lancement pour le 28 octobre via une série de teasers. Ils montrent en partie le design de la face arrière et l'on peut déjà y découvrir un grand bloc photo comprenant 4 capteurs photo et le flash.

L'un des modules est séparé des autres et bien plus imposant, ce qui suggère de nouveau la présence d'un gros capteur. Pour rappel, celui du Redmi Note 10 Pro est de 108 megapixels.

L'un des teaser montre la tranche supérieure du Redmi Note 11 avec la présence d'une prise casque, d'un lecteur infrarouge et d'une grille de haut-parleur pour laquelle le son a été optimisé par JBL.

On devine enfin un poinçon centré pour le capteur photo à l'avant. Le reste des caractéristiques est inconnu mais une fuite évoquait il y a peu la présence d'une charge rapide 120W que Xiaomi semble ne pas vouloir limiter à ses seuls modèles premium.