Le nouveau Xiaomi Redmi Note 11 à partir de seulement 169 € !

Le smartphone Xiaomi Redmi Note 11, qui est sorti récemment, voit son prix chuter aujourd'hui sur AliExpress.

Il dispose d'un écran AMOLED de 6,43" avec une définition de 2400 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement maximal de 90 Hz et un échantillonnage tactile de 180 Hz. Il intègre le SoC Snapdragon 680 cadencé à 2,4 GHz et est accompagné de 4 ou 6 Go de RAM et de 64 Go ou 128 Go d'espace de stockage. Il est certifié IP53 pour une protection contre la sueur ou les gouttes de pluie.

Du côté de la photographie, le mobile est doté d'un bloc photo composé de quatre capteurs : capteur principal de 50 mégapixels, ultra grand angle de 8 mégapixels, capteur macro de 2 mégapixels et enfin capteur de profondeur de 2 mégapixels. Il embarque aussi une batterie d'une capacité de 5000 mAh avec charge rapide 33 W qui permet une charge complète de 0 à 100 % en moins d'une heure. Le smartphone fonctionne avec Android 11 avec la surcouche MIUI 13.

Sur le site d'AliExpress, uniquement ce dimanche, vous trouverez le smartphone de Xiaomi proposé à prix réduit avec le code de réduction SDFRF121 dans différentes configurations :



L'expédition se fait gratuitement depuis la France en 3 jours.



