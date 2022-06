CHUTE du prix avec le smartphone Xiaomi Redmi Note 11 et notre sélection du jour (smartphone, stockage...)

Aujourd'hui, nous mettons en avant le smartphone Xiaomi Redmi Note 11 qui profite d'une belle réduction sur Rakuten.

Le mobile est équipé d'un écran AMOLED de 6,43" avec une définition de 2400 x 1080 pixels, un taux de rafraichissement maximal de 90 Hz et un échantillonnage tactile de 180 Hz. Il embarque le SoC Snapdragon 680 avec 4 Go de RAM et de 128 Go d'espace de stockage. Le téléphone affiche la certification IP53 qui atteste d'une protection contre la sueur ou les gouttes de pluie et les poussières.

Le Xiaomi Redmi Note 11 est pourvu d'un bloc photo doté de quatre capteurs dont un de 50 mégapixels, un de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Le smartphone intègre une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 33 W qui vous fait profiter d'une charge complète en moins d'une heure.

Sur le site de Rakuten, le smartphone Xiaomi Redmi Note 11 4+128 Go est au prix de 185 € au lieu de 249 € avec la livraison gratuite.



