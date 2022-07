Bon plan : 5 offres à ne pas rater avec un smartphone, un casque, une souris, une montre et une enceinte

Commençons avec le smartphone Xiaomi Redmi Note 11 qui profite d'une belle réduction sur Amazon.

Il est doté d'un écran AMOLED de 6,43" avec une définition de 2400 x 1080 pixels, un échantillonnage tactile de 180 Hz et un taux de rafraichissement maximal de 90 Hz. De plus, nous notons la présence d'un capteur photo de 13 mégapixels. Le mobile intègre le SoC Snapdragon 680 avec 4 Go de RAM et de 128 Go d'espace de stockage.

Au niveau de la photo, le Xiaomi Redmi Note 11 est pourvu d'un bloc doté de quatre capteurs, dont un de 50 mégapixels, un de 8 mégapixels et de deux capteurs de 2 mégapixels. Pour l'autonomie, il profite d'une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 33 W avec une charge complète en moins d'une heure.

Sur le site d'Amazon, le smartphone Xiaomi Redmi Note 11 4+128 Go est au prix de 172 € au lieu de 230 € avec la livraison gratuite.



Passons au casque Sony WH1000XM4 qui bénéficie de 37 % de réduction sur Amazon.

Il intègre la fonction de réducteur de bruit pour vous offrir une expérience sonore immersive et exceptionnelle. De plus, vous pouvez profiter du mode Ambient Sound permettant de personnaliser le son sur 20 niveaux afin de s'ouvrir aux sons extérieurs.

Le casque est équipé de la technologie Bluetooth Multipoint qui permet de changer de périphérique rapidement. Pour l'autonomie, vous bénéficiez de 30 heures d'autonomie avec le réducteur de bruit activé et une charge rapide permettant 8 heures de lecture en 15 minutes de charge.

Le casque Sony WH1000XM4 est au prix réduit de 238 € au lieu de 380 € avec la livraison gratuite sur Amazon.



Continuons avec la souris filaire Razer DeathAdder v2 Mini qui est mise en avant sur le site de LDLC.

Elle est équipée d'un capteur optique avec une sensibilité maximale de 8500 DPI. elle est de couleur noire avec un éclairage RVB et possède 6 boutons totalement programmables grâce au logiciel de la marque.

Les interrupteurs mécaniques offrent jusqu'à 70 millions de clics permettant une longue durée de vie. Elle présente une forme très ergonomique avec un profil de droitier.

La souris filaire Razer DeathAdder v2 Mini est au tarif réduit de 14 € au lieu de 30 €.



Passons maintenant à la montre connectée Fitbit Versa 2 qui voit son prix chuter de 52% sur Amazon.

Cette dernière est dotée d'un écran de 1,34" qui permet d'afficher vos fréquences cardiaques, votre score de sommeil, vos notifications ou encore l'heure. Elle est compatible Alexa et permet de contrôler vos objectés connectés avec la montre. Elle peut vous suivre sur vos sports et vous permet de récupérer vos statistiques. Pour finir, vous avez la possibilité de personnaliser votre bracelet pour s'adapter à votre style.

La montre connectée Fitbit Versa 2 est au prix de 96 € au lieu de 200 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec l'enceinte HUAWEI Sound Joy qui profite également d'une réduction sur HUAWEI.

Elle est équipée de quatre haut-parleurs Devialet de 79 dBA à 2 m qui offre également des basses puissantes et des aigus chantants. Vous profitez également de 26 heures de lecture et d'une recharge rapide grâce à son chargeur de 40W. Son design est portable et élégant. Pour finir, il est compatible Bluetooth 5.2.

L'enceinte HUAWEI Sound Joy est au prix de 100 € au lieu de 150 € avec la livraison gratuite sur HUAWEI.



N'hésitez pas à consulter nos précédents bons plans comme le lancement de la Ortur Laser Master 3 ou encore pCloud avec jusqu'à 80% de réduction sur ses solutions de stockage dans le cloud pour la Fête nationale.