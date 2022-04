Switchbot : de grosses réductions sur 3 produits de la marque, idéal pour la domotique

Du 1er au 13 avril, la marque SwitchBot, spécialisée dans les robots pour la domotique depuis 2016, propose trois belles réductions sur trois de ses produits, le Curtain, le Bot et le Meter Plus.

Commençons par le SwitchBot Curtain qui permet de motoriser tous types de rideaux. Il se clipse sur votre barre de rideaux en quelques secondes et ensuite il suffit de sortir votre mobile afin de contrôler et même de programmer l’ouverture et la fermeture des rideaux. De plus, il est doté d’un capteur de lumière solaire permettant de s’ouvrir ou de se fermer automatiquement en fonction de la lumière extérieure.

Le SwitchBot Curtain intègre aussi une batterie rechargeable avec une autonomie d’environ 8 mois. Vous pouvez aussi l'équiper de l'option panneau solaire pour ne pas avoir à le recharger.

Sur Amazon, le SwitchBot Curtain est au prix réduit de 55 € au lieu de 79 € avec le bon de réduction 10FZBANX et le coupon à activer sur le site mais aussi sur le site officiel au même prix avec le même code.



Passons à l'interrupteur SwitchBot, un petit robot qui s'adapte sur beaucoup d'interrupteurs.

Le principe est qu'il a la capacité d'appuyer sur un interrupteur automatiquement en le programmant depuis l'application mobile. Vous profitez d'une autonomie de 600 h alimentée par une batterie remplaçable. L'installation ne prend que 5 secondes sans avoir besoin de faire de trous.

Sur Amazon, l'interrupteur SwitchBot est au prix de 22 € au lieu de 30 € avec le code 10FZBANX.



Finissons avec la station météo SwitchBot Meter Plus qui profite également d'une bonne réduction sur Amazon.

Elle est dotée d'un écran 3 pouces qui permet de vous indiquer la température avec une précision de +/- 0,2°C et l'hydrométrie avec une précision de 2%. Les données sont rafraichies toutes les 30 secondes. La station est compatible avec la technologie Bluetooth pour permettre de surveiller à distance sur l'application SwitchBot dans un rayon de 120 m. De plus, elle permet de stocker jusqu'à 68 jours de données.

Sur Amazon, la station météo SwitchBot Meter Plus est au petit prix de 15 € au lieu de 20 € avec le code 10FZBANX.

Et d'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme notre grosse sélection de smartphones avec le Xiaomi Redmi Note 11, POCO X4 Pro et bien d'autres ou encore le robot aspirateur Roborock S7 et sa station qui profitent d'une belle réduction.