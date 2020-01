Bon plan : Redmi Note 8 32/64/128Go à 121/131/149€ !!! (4 capteurs photo,..) mais aussi Redmi 8 64Go à 112€,..

Le récent smartphone Redmi Note 8 dispose d'une solide configuration avec son SoC Snapdragon 665 et son quadruple capteur photo, avec de base un excellent rapport qualité vs prix, renforcé aujourd'hui par la promotion du jour.

Etrangement, le smartphone Redmi Note 8 n'est toujour pas disponible officiellement en France, alors que sont disponibles sur le site officiel français de la marque les Redmi 8, Redmi Note 8T et Redmi Note 8 Pro.

Pas de souci, vous pourrez acquérir ce dernier en version globale c'est à dire la même que celle qui serait vendue en France, chez différents revendeurs comme aujourd'hui Gearbest qui le propose de plus en forte promotion.



Pour rappel, le Redmi Note 8 possède un SoC Snapdragon 665 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage (extensible par carte microSD) mais aussi un quadruple capteur avec module principal de 48 megapixels (et des modules 8 / 2 / 2 megapixels).

A l'avant, c'est un affichage 6,3 pouces FHD+ qui est présent avec une petite encoche logeant un capteur photo avant 13 megapixels avec fonction d'embellissement des selfies.

On n'oubliera pas la présence d'une batterie de 4000 mAh assurant une belle autonomie au smartphone, avec connectique USB-C pour la recharge. On trouvera un double emplacement SIM pour sa connectivité 4G.

Le smartphone Xiaomi Redmi Note 8 profite chez Gearbest d'une vente exceptionnelle qui met son prix à seulement 121 € en version 32 Go avec les codes GBNOTE805 (coloris bleu) et GBNOTE803 (noir), 131 € en version 64 Go avec les codes GBNOTE801 (noir) et GBNOTE802 (bleu) et 149 € en version 128 Go avec les codes GBNOTE804 (noir) et GBNOTE806 (bleu). Il s'agit de la version globale (français ok) avec livraison gratuite vers la France. Une très belle affaire !



A noter chez Redmi d'autres promotions très intéressantes notamment le Redmi 8 64 Go à seulement 112 € en coloris rouge :

Et également chez Xiaomi :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

Et n'oubliez pas de consulter nos précédents bons plans sur les vélos électriques Samebike 20" et Xiaomi Himo C20 à prix réduit mais aussi l'imprimante 3D DLP résine Elegoo Mars à 241 € (France) et notre sélection.