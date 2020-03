Xiaomi Redmi Note 9 Pro et 9 Pro Max : les smartphones officialisés

La marque Redmi lève le voile sur deux nouveaux modèles Redmi Note 9 Pro et Redmi Note 9 Pro Max avec SoC Snapdragon 7 et quadruple capteur photo.

Comme attendu, Xiaomi officialise une nouvelle série Redmi note 9 Pro reprenant les codes et le bon rapport qualité / prix des générations précédentes, à l'occasion d'un événement organisé en Inde mais en ligne, à cause du coronavirus.

Le fleuron est représenté par le Redmi Note 9 Pro Max qui inaugure une nouvelle nomenclature et introduit plusieurs nouveautés comme le lecteur d'empreintes déporté sur la tranche et une nouvelle organisation des quatre capteurs photo, désormais en carré centré au lieu de l'alignement vertical de la génération précédente.

Le Redmi Note 9 Pro Max propose un affichage 6,67 pouces FHD+ avec dalle IPS protégé par du verre Gorilla Glass 5 et un trou centré dans l'écran pour loger le capteur photo avant de 32 megapixels. Pas de rafraîchissement 90 Hz ici, on reste sur du classique 60 Hz.

Le smartphone propose bien un SoC Snapdragon 720G avec 6 à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible par carte microSD. On trouvera une batterie de 5020 mAh avec une charge rapide 33W, encore rare sur ce positionnement.

Le quadruple capteur photo intègre finalement un module principal de 64 megapixels fourni par Samsung, un module ultra grand angle de 8 megapixels (119 degrés) et un capteur macro 5 megapixels, avec un petit capteur 2 megapixels pour la récupération d'informations de profondeur.

Le Redmi Note 9 Pro lui ressemble beaucoup avec le même affichage 6,67 pouces FHD+ et un SoC Snapdragon 720G mais avec une configuration mémoire de 4 à 6 Go de RAM et 64 à 128 Go de stockage.

Le capteur photo avant est ramené à 16 megapixels tandis que le module principal à l'arrière est de 48 megapixels, le reste des capteurs étant similaire. Autre différence, si la batterie offre la même capacité de 5020 mAh, la charge filaire est ici limitée à 18W.

Les prix des différentes variantes des Redmi Note 9 Pro et Note 9 Pro Max sont dans la lignée des attentes :

Redmi Note 9 Pro

4 / 64 : 12999 roupies (156 € environ)

(156 € environ) 6 / 128 : 15999 roupies (192 € environ)

Redmi Note 9 Pro Max