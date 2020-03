Redmi Note 9 Pro : la fiche technique dévoilée avant l'heure

La marque Redmi s'apprête à lever le voile sur sa gamme Redmi Note 9 avec une présentation officielle prévue en Inde le 12 mars prochain. En amont de ce lancement, c'est la fiche technique du Redmi Note 9 Pro qui est révélée avant l'heure sur Twitter par Ishan Agarwal.

Selon ses informations, le smartphone sera doté d'un affichage 6,67 pouces FHD+ dans un format étiré 20:9, avec une dalle LCD et une protection par du verre Gorilla Glass 5.

Le capteur photo avant de 16 megapixels sera logé dans un trou dans l'écran, au lieu de l'encoche du Redmi Note 8T.

Le Redmi Note 9 Pro proposera un SoC Snapdragon 720G, une addition très récente à la gamme de Qualcomm, avec des configurations mémoire en 4 Go RAM / 64 Go stockage ou 6 Go RAM / 128 Go stockage.

Le smartphone mettra toujours l'accent sur la photo mobile avec 3 modules + 1 capteur 3D ToF. Le module principal sera de 48 megapixels, accompagné d'un module 8 megapixels ultra grand angle et d'un capteur macro 5 megapixels.

On notera enfin la présence d'une solide batterie de 5020 mAh avec charge 18W, qui devrait lui assurer une confortable autonomie. Il ne manque plus que l'annonce officielle pour confirmer tout ça.

