Redmi Note 9 / Note 9 Pro : les précommandes ont démarré en France

Dévoilés fin avril, les smartphones Redmi Note 9 et Redmi Note 9 Pro de Xiaomi s'apprêtent à débarquer sur le marché français et débutent leur phase de précommande avant la commercialisation début juin.

Le Redmi Note 9 Pro offre une grande dalle 6,67 pouces FHD+ DotDisplay avec poinçon pour le capteur photo avant et un SoC Snapdragon 720G associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Doté d'une grande batterie de 5020 mAh avec charge rapide 30W, il offre aussi 4 capteurs photo réunis dans un carré au dos du smartphone, dont le module principal est de 64 megapixels.

Le Redmi Note 9 est légèrement plus compact avec une dalle de 6,53 pouces FHD+ mais conservant le style avec poinçon et bascule sur un SoC Helio G85 de MediaTek.

Il profite lui aussi d'une grande batterie 5020 mAh pour une autonomie étendue mais avec une charge filaire 18W. Il présente 4 capteurs photo à l'arrière, le module principal étant de 48 megapixels.

Le lecteur d'empreintes est placé au dos alors qu'il est placé sur la tranche chez le Redmi Note 9 Pro et les deux modèles conservent une prise jack 3,5 mm.

Pour les deux smartphones, les précommandes viennent de démarrer avant la commercialisation prévue le 9 juin :

Redmi Note 9 en 3 Go RAM / 64 Go stockage : 199,90 € chez Bouygues Telecom, Fnac, Darty, Free, Orange, SFR, Boulanger, Auchan, Carrefour, Leclerc, Electro Depot, Cdiscount, Rue du Commerce, LDLC, Mi.com et Mi Store





Redmi Note 9 Pro en 6 Go RAM / 128 Go stockage : 299,90 € chez Bouygues Telecom, Fnac, Darty, SFR, Free, Orange, Boulanger, Auchan, Carrefour, Leclerc, Cdiscount, Rue du Commerce, LDLC, Mi.com et Mi Store

Xiaomi ajoute également un petit cadeau avec un accessoire offert : coque, verre de protection ou pack coque + verre trempé dans la limite de 25 €.



Signalons également notre bon plan du jour sur le Redmi Note 9S à partir de 187€.