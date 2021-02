Xiaomi RedmiBook Pro 14 et 15 pouces : les PC portables premium se dévoilent

Comme attendu, le groupe Xiaomi dévoile avec sa marque Redmi une nouvelle gamme d'ordinateurs portables visant le haut du panier avec la dénomination Pro offrant une finition soignée et une fiche technique conséquente.

La gamme RedmiBook Pro, sous Windows 10, se compose de deux modèles, l'un en 14 pouces et l'autre en 15 pouces, avec des processeurs Intel Core i5 et i7 et, selon les variantes, un GPU dédié Nvidia MX450.

Le châssis est fait d'alliage d'aluminium et profite d'un moulage CNC assurant 17,25 mm d'épaisseur pour un poids de seulement 1,46 Kg (RedmiBook Pro 14). La gamme offre des connectivités sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.1, ains que des connectiques comprenant un port USB-C Thunderbolt 4, de l'USB-A, un port HDMI et une prise casque.

Le RedmiBook Pro 14 propose un affichage 14 pouces 2,4K (2560 x 1440 pixels) au ratio 16:10 et avec un ratio de 88,2%. Il respecte à 100% l'espace colorimétrique sRGB et dispose d'un filtre anti-lumière bleue et un angle de vue de 178 degrés, pour une luminosité max de 300 nits.

Il accueille 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD et propose une batterie de 56WHr rechargeable en USB-C 65W, et de haut-paleurs 4W.

De son côté, le RedmiBook Pro 15, épais de 17,9 mm et pesant 1,79 Kg, exploite un affichage 15,6 pouces 3,2K (3200 x 2000 pixels) toujours en 16:10, avec rafraîchissement 90 Hz.

Sur ce modèle, la capacité de la batterie passe à 70 WHz avec une charge de 100W.

Les prix varient selont les configurations proposées :

RedmiBook Pro 14

Intel Core i5-1135G7 + Intel Xe 16 / 512 Go : 4499 yuans (570 € environ)

(570 € environ) Intel Core i5-1135G7 + Nvidia MX450 16 / 512 Go : 5299 yuans (671 € environ)

(671 € environ) Intel Core i7-1165G7 + Nvidia MX450 16 / 512 Go : 5999 yuans (760 € environ)

RedmiBook Pro 15

Intel Core i5-11300H + Intel Xe 16 / 512 Go : 4999 yuans (633 € environ)

(633 € environ) Intel core i5-11300H + Nvidia MX450 16 / 512 Go : 5499 yuans (696 € environ)

(696 € environ) Intel Core i7-11370H + Nvidia MX450 16 / 512 Go : 6299 yuans (798 € environ)

Les deux modèles seront commercialisés en Chine durant la première quinzaine de mars 2021. Il n'y a pas encore d'informations sur un élargissement aux marchés mondiaux.