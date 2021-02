Xiaomi RedmiBook Pro : première image et Thunderbolt 4 à bord !

Xiaomi continue de teaser l'arrivée d'une gamme de PC portables Redmibook Pro et donne un premier aperçu du design tout en lâchant quelques informations sur les caractéristiques.

A côté de la série de smartphone Redmi K40, Xiaomi et Redmi devraient dévoiler le 25 février une nouvelle gamme de PC portables Redmibook Pro qui, comme leur nom l'indique, offriront sans doute de solides prestations.

On attend ainsi une belle finition avec un châssis métal et la présence de processeurs Intel Core H35 et AMD Ryzen 5000H mobile, avec un affichage 14 ou 15 pouces 2K.

Un nouveau teaser commence à dévoiler l'aspect de la machine avec un écran aux bordures fines et un clavier ici sans pavé numérique (peut-être pour la version 14 pouces) mais avec un large touchpad. L'ensemble n'est pas sans rappeler un MacBook Pro d'Apple, la firme californienne étant une source d'inspiration pour Xiaomi.

Un autre teaser confirme par ailleurs la présence d'une connectique Thunderbolt 4 sur la tranche gauche pour les versions avec processeur Intel. La grille tarifaire n'est toujours connue mais la réponse arrivera d'ici quelques jours.