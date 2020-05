Xiaomi réfute toute collecte de données personnelles sur ses smartphones

Dans un article publié dans Forbes ce 1er mai et réalisé en collaboration avec le chercheur en sécurité Gabi Cirlig, il était évoqué le fait que Xiaomi collectait massivement des données personnelles de ses clients à travers différents backdoors installées au coeur de ses smartphones. Les données transiteraient ainsi automatiquement vers la chine et des serveurs appartenant au géant Alibaba.

Xiaomi a ainsi rapidement pris la parole sur son blog officiel pour s'expliquer. La marque rappelle ainsi que "toutes les données d'utilisation collectées sont basées sur des permissions et consentements explicitement accordés par les utilisateurs". Les données en transit repérées par Forbes ne correspondraient ainsi qu'aux données basiques récoltées par Xiaomi pour ses statistiques généralistes, soit des données concernant les performances du terminal, l'utilisation de la mémoire disponible ou les bugs rencontrés.

Ces données sont par ailleurs uniquement récoltées si l'utilisateur est connecté à son compte Mi et qu'il a préalablement accepté le partage d'informations avec la marque. Xiaomi précise également que des identifiants uniques aléatoires sont générés à chaque transmission afin de garantir l'anonymat des utilisateurs.

Par ailleurs, la marque joue la transparente et indique que les données transitent vers ses propres serveurs et non ceux d'un prestataire quelconque. La transmission se fait via un chiffrement TLS 1.2 et le protocole sécurisé HTTPS. Pour aller plus loin, Xiaomi partage également un bout de code correspondant à la collecte de données pour tenter de démontrer que la collecte ne concerne en rien les données personnelles des utilisateurs.

La marque termine enfin en rappelant avoir obtenu les félicitations de diverses sociétés et organismes pour le respect de la vie privée de ses utilisateurs et la sécurisation des informations... Il n'est ainsi pas question de laisser l'article de Forbes entacher les ventes de Mi 10 et ses dérivés tout juste sortis.