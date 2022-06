Le Smart Band 7 de Xiaomi débarque en France

Le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 7 est officialisé pour la France et à prix réduit pour le lancement. Pour améliorer son activité de tous les jours.

Présenté en Chine le mois dernier, le nouveau bracelet connecté Xiaomi Smart Band 7 (Xiaomi Mi Band 7) a déjà permis à la marque d'écouler plus d'un million d'exemplaires. Il est désormais annoncé pour la France.

Le Xiaomi Smart Band 7 dispose d'un écran AMOLED de 1,6 pouce, alors que le Mi Smart Band 6 de génération précédente profite d'un affichage de 1,56 pouce. C'est une définition de 192 x 490 pixels, résolution de 326 ppp, luminosité accrue de jusqu'à 500 cd/m² avec réglage manuel et le support Always-On Display pour un affichage permanent.

Avec une centaine de cadrans pour la personnalisation, le bracelet connecté autorise plus de 110 modes sportifs et profite d'une détection automatique de 5 modes. D'un poids de 13,5 g, il est avec étanchéité 5 ATM (50 mètres de profondeur) et embarque une batterie de 180 mAh (contre 125 mAh auparavant) pouvant durer 14 jours veille (temps de charge de 2 heures).

Sans GPS pour le Xiaomi Smart Band 7

Le Smart Band 7 dispose d'un capteur de mouvement à six axes, capteur optique de fréquence cardiaque et d'oxygène dans le sang, mais il n'y a pas de module GPS directement intégré. Le cas échéant, la connexion au smartphone via Bluetooth (5.2) sera nécessaire.

Le bracelet connecté permet un suivi du sommeil, un contrôle de la fréquence cardiaque et une surveillance de la SpO 2 en continu. Xiaomi ajoute en outre une analyse dite professionnelle de la VO₂ max pour la mesure de la quantité maximale d'oxygène qu'un utilisateur peut consommer pendant l'exercice.

Pour le sport, il y a du reste des modes charge d'entraînement, durée de récupération et effet d'entraînement dans le but d'évaluer, ajuster, optimiser un programme d'entraînement et son intensité pour les performances.

Le Xiaomi Smart Band 7 sera disponible au prix de lancement de 49,99 € du 22 au 23 juin. À partir du 24 juin, il sera disponible au prix de 69,99 €. En plus de son site, Xiaomi cite des partenaires habituels (Fnac, Boulanger, Amazon, Cdiscount…).