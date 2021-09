Xiaomi dévoile des lunettes connectées avec écran MicroLED monochrome

Xiaomi a imaginé des Smart Glasses pouvant être autonomes en fonctionnant avec Android embarqué et avec écran MiroLED monochrome intégré pour des informations en réalité augmentée.

La semaine dernière, Facebook et Ray-Ban ont annoncé leurs lunettes connectées Ray-Ban Stories pour prendre des photos et vidéos, passer des appels et écouter de la musique. La marque chinoise Xiaomi lève aujourd'hui le voile sur ses propres lunettes connectées Xiaomi Smart Glasses.

Toutefois, l'ambition n'est pas la même avec un produit Android autonome qui n'est pas seulement un écran secondaire pour le smartphone. Xiaomi n'évoque aucun aspect pour une commercialisation pour ce qui tient davantage du concept actuellement.

En plus de prendre des photos, les Xiaomi Smart Glasses sont capables d'afficher des messages et des notifications, passer des appels, proposer une navigation et traduire du texte en temps réel dans le champ de vision de l'utilisateur. Il y a donc un aspect de réalité augmentée.

D'un poids de seulement 51 g, elles sont équipées d'un processeur ARM, d'une batterie, d'un pavé tactile, de modules Wi-Fi et Bluetooth. L'interaction peut se faire - et ce principalement - avec l'assistant vocal XiaoAI.

Xiaomi veut en mettre plein la vue

Dans l'un des deux verres, les Xiaomi Smart Glasses intègrent un écran monochrome à technologie MicroLED de 0,13" comparé à la taille d'un grain de riz avec des pixels de 4 µm. Il est géré par une minuscule puce de 2,4 mm x 2,02 mm dans la monture.

La luminosité maximale est de 2 millions de cd/m². Xiaomi souligne une technologie de guide d'onde optique qui réfracte la lumière à 180°. " L'écran MicroLED transmet avec précision les faisceaux lumineux à l'œil humain à travers la structure de réseau microscopique de la lentille du guide d'onde optique. "

D'après Xiaomi, ses lunettes connectées se rapprochent du facteur de forme des lunettes traditionnelles et intègrent pourtant un total de 497 composants, dont des capteurs miniatures et des modules de communication. Elles comprennent une caméra de 5 mégapixels, ainsi qu'un micro et un haut-parleur.

En dévoilant les Xiaomi Smart Glasses, Xiaomi veut montrer qu'il se positionne aussi comme un acteur de la réalité augmentée avec des appareils de type wearable. Pour une commercialisation...