Xiaomi se voit déjà en numéro trois mondial grâce à la 5G

Avec 125 millions de smartphones écoulés en 2019, le groupe Xiaomi se place en quatrième position mondiale des fabricants de smartphones mais il reste encore à bonne distance d'Apple et ses près de 200 millions d'iPhone écoulés.

L'arrivée de la 5G rebattra-t-elle les cartes ? L'entreprise chinoise veut le croire et s'estime en capacité de devenir numéro trois mondial à court terme, selon les déclarations de son président Shou Zi Chew aux Echos.

Xiaomi Redmi K30 5G

La marque Xiaomi connaît une solide progression de ses ventes ces derniers mois et elle pourrait également profiter du ralentissement d'Apple du fait de l'épidémie du coronavirus en ce début d'année.

Cela ne suffira peut-être pas à court-circuiter la firme californienne cette année mais la demande en smartphones 5G sur son marché local et le lancement de modèles compatibles en Europe à partir du second semestre devraient contribuer à accroître la pression.

Du côté du business model, si les smartphones dégagent peu de marges, Xiaomi compte sur ses applications et services pour tirer des revenus et sur l'écosystème de produits électroniques et accessoires très divers qu'il soutient.

Il faudra encore convaincre les consommateurs européens, plus attirés par ses boutiques physiques faisant la démonstration de ses produits que par des applications chinoises, prévient le journal Les Echos.