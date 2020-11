Xiaomi : le retour du téléobjectif rétractable pour smartphone

Il fut un temps où certains fabricants de smartphones avaient tenté d'intégrer un téléobjectif rétractable dans leur smartphone pour se rapprocher des qualités des appareils photo numériques.

Cette approche a été abandonné du fait du risque d'endommagement associé aux pièces mobiles de ce type de dispositif mais aussi parce que les progrès en matière de photo mobile ont connu une phase d'accélération, des capteurs eux-mêmes aux capacités de correction des clichés par les algorithmes et l'intelligence artificielle, en passant par la multiplication des modules dédiés qui rendaient le téléobjectif mécanique moins intéressant.

Mais alors que l'on approche d'un plateau en matière de progrès sur la photo mobile, le téléobjectif mécanique pourrait refaire son apparition. Le fabricant Xiaomi a diffusé la vidéo d'un prototype doté d'un objectif unique offrant plusieurs focales par un dispositif mécanique au dos de l'appareil mobile.

Le fabricant affirme que cette solution permettrait de capter quatre fois plus de lumière que les capteurs photo mobiles traditionnels grâce à un capteur et une optique plus imposants tout en offrant une bonne qualité d'image avec l'assistance des systèmes modernes de stabilisation et correction d'image.

Un simple glisser du doigt dans l'application permettrait ainsi de régler la focale pour faire la netteté sur un plan précis de l'image, activant le téléobjectif en conséquence. Il reste maintenant à voir si Xiaomi pourra concrètement l'intégrer dans un smartphone.

La démonstration faite ici marque surtout la volonté du fabricant chinois de proposer régulièrement des innovations dans ses smartphones. Xiaomi a réussi pour la première fois à se placer au troisième rang mondial des fabricants de smartphones au troisième trimestre, dépassant Apple pour la première fois.