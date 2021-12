Wanhao : Ho Ho Ho, le père Noël est passé avec des promotions sur imprimantes 3D, filaments,...

Wanhao propose pour les fêtes de Noël de très belles promotions sur ses imprimantes 3D, mais aussi sur le reste du site et notamment les filaments.

Vous êtes à la recherche d'une imprimante 3D de qualité à prix réduit pour Noël ? Wanhao est là ! Le site français propose notamment deux bons de réduction pour faciliter nos achats.

10 % de réduction sur l'imprimante D12 300 avec le code LUTIN

10 % de réduction sur les filaments et la résine avec le code PINGOUIN

Prenons l'exemple de l'imprimante 3D Wanhao Duplicator 12 300, version plus évoluée de la version Duplicator 12 230 que nous avons testée et appréciée.

Cette dernière dispose d'un volume d'impression de 300 x 300 x 400 mm avec une buse de 0,4 mm de diamètre et peut atteindre 2560°C avec une précision de 0,08 mm par hauteur de couche et une vitesse allant jusqu'à 150 mm/s. Elle est dotée d'un extrudeur de type Titan en déporté (Bowden)

Elle est agrémentée d'un écran couleur accompagné d'une carte MKS 32-bit et de drivers silencieux TMC 2209. L'imprimante arrive démontée, mais sa notice en français rend le montage facile et permet de la monter en quelques dizaines de minutes. L'imprimante Wanhao Duplicator 12 300 prend en compte les fils de PLA, PETG, PVA, PLA et PETG, TPU…

Pour les fêtes de Noël, l'imprimante 3D Wanhao Duplicator 12 300 est au prix réduit de 335 € au lieu de 431 € avec le code LUTIN.



D'autres imprimantes sont également en réduction comme les :



N'oublions pas également les très intéressantes promotions sur les filaments et la résine avec 10 % de réduction avec le code PINGOUIN.

