Xiaomi casse les prix de ses smartphones et tablettes sur AliExpress et sur Veepee !

Aujourd'hui, sur AliExpress, la tablette Xiaomi Pad 5 est dotée d’un écran LCD de 11" avec une définition de 2560 x 1600 px, d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'une luminosité de 500 cd/m² pour un taux de contraste de 1500:1. Elle est équipée de 4 haut-parleurs très larges qui profitent de la technologie Dolby Atmos pour vous offrir du son de qualité.

xiaomi pad 5 aliexpress

La tablette Xiaomi Pad 5 est propulsée par un SoC Snapdragon 860 et du GPU Adreno 640 avec 6 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. On note la présence d'une batterie de 8720 mAh permettant une autonomie de 5 jours d'écoute de musique, de 16 heures de vidéo ou encore de 10 heures de jeu. Pour finir, un chargeur rapide de 22,5 W se joint avec le téléphone et pour la partie photo, elle possède un capteur de 13 MP.

Sur AliExpress, la tablette Xiaomi Pad 5 6+256 Go est au prix réduit de 380 € au lieu de 450 € avec la livraison gratuite depuis la France



