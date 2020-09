Xiaomi : vers des smartphones à capteur 108 MP accessibles

Les capteurs photo de 108 mégapixels sont arrivés il y a quelques mois sur le marché au fil de smartphones haut de gamme. On les trouve ainsi sur les Galaxy Note 20 Ultra et S20 Ultra, les Mi 10, Pro et Mi Note 10 et variante Pro ainsi que le Motorola Edge +, soit des terminaux qui flirtent avec les 1000 euros, en dehors du Mi Note 10 proposé à un prix bien plus raisonnable.

Bonne nouvelle toutefois, Xiaomi prépare un premier smartphone sous la marque Redmi qui embarquera un capteur 108 MP. Repéré sur le site Weibo, le smartphone porte la référence M2007J17C, et il serait également compatible 5G.

Il pourrait ainsi tout simplement s'agir du prochain Redmi Note, sans doute dans une version "Pro" qui pourrait s'afficher autour des 200 euros.