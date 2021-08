Xiaomi Mi 10T Lite, JBL Free II, Xiaomi Viomi S9 : notre TOP 3 des meilleurs promos de la journée

Commençons par le smartphone Xiaomi Mi 10T Lite qui profite d’une réduction de 36 % sur Rueducommerce.

Le smartphone a pour dimensions 165,4 x 76,8 x 9 mm et pèse 214 grammes. Il possède des finitions travaillées avec le cadre en plastique et la coque en verre. Le Mi 10T Lite est équipé d’un écran 6,67 pouces avec une définition 1080 x 2400 pixels pour un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Le smartphone est propulsé par le SoC Snapdragon 750G poussé par 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. De plus, il bénéficie d’un bloc photo arrière composé de 4 modules dont le principal est de 64 Mpx, d’un ultra-grand angle de 8 Mpx, d’un capteur macro de 2 Mpx et d’un capteur de profondeur. Sur le devant, on observe un objectif de 16 Mpx.

Du côté autonomie, le smartphone est équipé d’une batterie de 4820 mAh permettant une autonomie de 20 h pour un peu moins d’une heure et demie de charge.

Sur Rueducommerce, le smartphone Xiaomi Mi 10T Lite est au prix de 209 € au lieu de 329 €.



Passons ensuite aux écouteurs intra-auriculaires JBL Free II avec 52 % de réduction chez Amazon.

Totalement noirs, ils sont livrés avec 3 tailles d'embouts pour un meilleur confort. Vous pouvez lancer la musique ou répondre à un appel juste en cliquant sur son bouton. Via le Bluetooth, vous pouvez vous connecter facilement au JBL Free II depuis un smartphone.

Côté autonomie, vous profiterez de 6 heures d’écoute non-stop et gagnerez encore 18 h grâce à son étui rechargeable, le tout, en profitant de la qualité de son de chez JBL. Un véritable bon investissement.

Les écouteurs JBL Free II sont au prix de 48 € au lieu de 100 € sur le site d’Amazon avec la livraison gratuite.



Finissons par le robot aspirateur de chez Xiaomi, le Viomi S9 est actuellement en promotion chez Rueducommerce.

Le robot aspirateur montre un design semblable à ce qui se fait actuellement, rond de 35 cm rehaussé d’un télémètre laser. Sur le dessus, on aperçoit aussi deux boutons pour lancer le programme d’aspiration ou pour un retour à la base. Sur l’arrière, il est équipé d’un réservoir à poussières de 350 ml et d’un réservoir d’eau de 250 ml.

Sur le dessous, il y a une brosse rotative et une brosse latérale. Pour finir, il est équipé de deux roues crantées qui lui permettent de passer des obstacles de 2 cm.

Le Viomi S9 peut se connecter à l’application Mi Home afin de contrôler ou programmer votre aspirateur. Ce dernier est accompagné d’une base capable de stocker 3 litres de poussières afin d’éviter l’entretien quotidien de l’aspirateur.

L’aspirateur peut fonctionner pendant un peu plus de 3 heures sans aller se recharger et permet donc de nettoyer 320 m² de surface au sol.

Sur Rueducommerce, le Xiaomi Viomi S9 est au prix de 370 € au lieu de 500 € avec la livraison gratuite.

