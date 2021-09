Xiaomi introduit une montre connectée Watch Color 2

Xiaomi dévoile une montre connectée Watch Color 2 avec écran circulaire de plus grande taille, capteurs améliorés et prise en charge d'applications tierces.

En plus de nouveaux écouteurs sans fil avec réduction de bruit adaptative et codec LHDC 4.0 (les True Wireless Noise Cancelling Headphones 3 Pro), Xiaomi a présenté en Chine une nouvelle montre connectée Xiaomi Watch Color 2.

Avec un boîtier rond et deux boutons latéraux pour l'alimentation et la navigation, cette smartwatch affiche sur un écran AMOLED de 1,43" d'une résolution de 326 ppp et avec taux de rafraîchissement de 60 Hz. Plus de 200 cadrans sont proposés pour une personnalisation et le bracelet amovible offre un choix parmi six couleurs.

Certifiée 5 ATM (50 mètres) pour son étanchéité, la Xiaomi Watch Color 2 prend en charge le positionnement des systèmes par satellite GPS, Glonass et Beidou. Elle est équipée d'un cardiofréquencemètre optique et permet la mesure du taux d'oxygénation du sang (SpO2). Elle dispose de fonctionnalités de suivi du sommeil, du stress, d'entraînement à la respiration, du cycle menstruel.

Xiaomi souligne la prise en charge de 117 modes d'entraînement et 19 modes d'entraînement professionnels. Une aide à l'entraînement qui devrait faire appel à l'algorithme Firstbeat pour surveiller et analyser une trentaine de données clés.

De conception légère de 36,2 g (sans le bracelet), la Xiaomi Watch Color 2 embarque une batterie de 470 mAh pour une autonomie annoncée de 30 heures en mode GPS et 12 jours en mode d'utilisation standard. Une charge complète s'opère en 2,5 heures avec un câble de chargement magnétique.

Une application Xiaomi Wear permet une association avec des appareils Android et iOS. Les appels Bluetooth sont pris en charge, ainsi qu'un assistant virtuel Xiao AI pour le contrôle d'objets connectés. Certaines applications tierces sur Android peuvent en outre être installées.

Actuellement, il est seulement question de la Chine pour la Xiaomi Watch Color 2 qui est une évolution en douceur de la Mi Watch sur le marché international. Le produit sera en vente en cette fin de mois à 999 yuans (132 €).