Xiaomi Watch S1 Active : la montre connectée sportive commence à se dévoiler

Fin décembre 2021, Xiaomi a lancé la montre connectée Watch S1, un produit au style élégant et plutôt haut de gamme avec son verre saphir, son écran AMOLED et ses fonctionnalités avancées.

Une déclinaison devrait bientôt faire son apparition avec la Watch S1 Active dont le site 91Mobiles propose les premiers rendus. Comme son nom l'indique, elle sera plus orientée vers le sport avec la présence d'un bracelet silicone.

rendus supposés de la Xiaomi Watch S1 Active

Le boîtier circulaire comportera deux boutons et devrait reprendre une partie des caractéristiques de la Watch S1. On s'attend donc à trouver un affichage AMOLED 1,43 pouces, un boîtier étanche 5 ATM, un cardiofréquencemètre optique ave mesure de la SpO2 et une bonne centaine de modes sportifs à disposition.

Il reste à voir si elle disposera d'un micro et d'un haut-parleur pour prendre des appels comme la Watch S1 et si la batterie restera à 470 mAh pour une douzaine de jours d'autonomie.

La montre connectée Xiaomi Watch S1 Active pourrait être présentée en même temps que les versions internationales de la série de smartphones Xiaomi 12 ces prochaines semaines.