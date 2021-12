La montre connectée Xiaomi Watch S1 est dévoilée

Voulue haut de gamme, résistante et élégante, la montre connectée Xiaomi Watch S1 est d'abord présentée pour la Chine.

Pour le moment, les annonces de cette toute fin d'année de Xiaomi pour le lancement de nouveaux produits ne concernent que la Chine. Comme de tradition, le lancement des produits hors de Chine devrait faire l'objet d'une annonce ultérieure dans les prochaines semaines.

Aux côtés des smartphones Xiaomi 12 et 12 Pro avec Snapdragon 8 Gen 1 de rigueur qui tiennent la vedette, le fabricant dévoile - comme attendu - une nouvelle montre connectée Xiaomi Watch S1.

Élégante, elle est avec possibilité d'un bracelet en cuir et dispose d'un boîtier en acier inoxydable. Profitant d'une protection par verre en saphir, elle affiche sur un écran AMOLED tactile de 1,43 pouce avec une définition de 466 x 466 pixels, résolution de 326 ppp et un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Avec étanchéité 5 ATM, la montre connectée prend en charge 117 modes pour le sport et Xiaomi vante - sans toutefois entrer dans les détails - des informations complètes en matière de santé (fréquence cardiaque, SpO2, suivi du sommeil...), en plus d'une navigation facile pour les messages, les notifications, les appels et le contrôle des applications.

Elle bénéficie d'un module de géolocalisation avec compatibilité GPS, Galileo, Glonass ou QZSS, un module NFC pour le sans contact. Avec une batterie de 470 mAh, Xiaomi promet une autonomie de jusqu'à 12 jours en usage standard et le double en économie d'énergie. Elle se charge avec un chargeur magnétique.

En Chine, la montre connectée Xiaomi Watch S1 sera disponible à un prix débutant à 1099 yuans (près de 153 euros).