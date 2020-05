Xiaomi XiaoAI Art Speaker : une enceinte connectée à moins de 50 euros

Xiaomi souhaite bousculer le marché de l'enceinte connectée et dévoile ainsi la XiaoAI Art Speaker, une enceinte proposée à un prix très agressif.

Xiaomi vient de lancer sur le marché sa XiaoAI Art Speaker, une petite enceinte connectée qui pourrait rapidement rencontrer le succès, notamment par son positionnement tarifaire très agressif.

L'enceinte de Xiaomi ne joue pas vraiment par son originalité : elle reprend un design cylindrique déjà adopté par nombre de modèles concurrents. Elle ressemble ainsi énormément à la Sonos One qui est une des enceintes les plus vendues sur le marché actuellement.

Elle embarque un assistant vocal et dispose d'un accès à plus de 1600 applications contrôlables à la voix. L'enceinte dispose également de touches physiques et d'un système de LED multicolores pour renvoyer des notifications visuelles aux utilisateurs.

Xiaomi a annoncé que son enceinte serait commercialisée au prix de 349 yuans, soit un peu moins de 50 euros, en Chine. Reste à savoir si la marque compte l'exporter en adaptant son assistant vocal à d'autres langues.