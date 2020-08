Xperia 5 Mark II : le smartphone de Sony en fuite

Sony prépare la sortie prochaine de son Xperia 5 Mark II et l'on découvre déjà la vidéo promotionnelle du smartphone, qui fait l'objet d'une fuite.

Le terminal devrait sortir à la mi septembre et il se présente comme une version révisée de l'Xperia 1 Mark II qui constitue le haut de gamme de la marque et qui est sorti cet été à un tarif carrément osé de 1200 euros.

L'Xperia 5 arbore ainsi un écran de 6,1 pouces au format 21:9 Full HD + en 120 Hz. La partie photo est dédiée à 3 modules principaux équipés d'optiques Carl Zeiss. Le module principal sera un 12 MP associé à une lentille de 24 mm pour une ouverture f/1,7, il sera associé à un module ultra grand-angle de 124° et un zoom optique x3 de 12 MP.

Le smartphone sera doté d'un SoC Snapdragon 865 associé à 8 Go de RAM, d'une batterie de 4000 mAh et d'un stockage de 128 Go extensible via microSD.