Sony Xperia : des ventes historiquement basses malgré la nouvelle gamme

En tant que groupe d'électronique grand public, Sony continue de voir dans les smartphones une possible passerelle pour ses produits et des démonstrateurs de son savoir-faire.

Aussi, malgré un marché qui lui est de plus en plus défavorable, le fabricant nippon continue de maintenir sa gamme Xperia, avec une relance en 2019 autour d'un Sony Xperia 1 haut de gamme et de Sony Xperia 10 en milieu de gamme, renouvelés cette année.

Malgré ces efforts, la situation reste compliquée, comme en témoignent les résultats de ses ventes sur le premier trimestre 2020. Avec 400 000 livraisons, en recul de 61% sur un an, Sony atteint son plus bas niveau de ventes depuis 10 ans.

Sony Xperia 1 Mark II

Moins visible, concurrencée par les fabricants chinois désormais présents sur tous les segments et touchée elle aussi par les problématiques de la crise sanitaire mondiale, la série Xperia va avoir du mal à faire mieux que le volume de 3,2 millions d'unités enregistré en 2019, et qui était déjà moitié moins que celui de 2018.

Pour le moment, l'entreprise reste bien décidée à conserver une présence dans les smartphones, autant que faire se peut.