Yahoo Mail fait payer le transfert automatique des emails

L'option de transfert automatique des messages ne sera plus proposée pour les utilisateurs avec un compte Yahoo Mail gratuit.

À partir du 1er janvier 2021, les utilisateurs gratuits de Yahoo Mail n'auront plus la possibilité de profiter de l'option de transfert automatique des emails. Elle permet d'envoyer une copie des messages entrants depuis un compte Yahoo Mail vers une autre adresse d'un compte de messagerie tiers.

Ce transfert automatique ne sera plus proposé gratuitement et il faudra le cas échéant passer à Yahoo Mail Pro pour en bénéficier. Yahoo Mail Pro est disponible pour 3,49 € par mois et permet notamment de supprimer la publicité.

Pour justifier ce retrait de la version gratuite de Yahoo Mail, Yahoo évoque une question de sécurité :

" Nous évaluons régulièrement nos produits et services afin de nous assurer qu'ils sont conformes aux normes de sécurité actuelles. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de supprimer cette fonctionnalité afin que les comptes Yahoo Mail gratuits restent sécurisés. Ce changement nous permettra de nous concentrer sur la conception de nouvelles fonctionnalités et expériences pour nos utilisateurs Yahoo Mail. "

Yahoo n'entre pas dans les détails. Un risque avec le transfert d'email est qu'il soit activé à l'insu de l'utilisateur pour transférer des messages - potentiellement sensibles - vers une adresse email d'un compte sous le contrôle d'un pirate informatique. Manifestement, le risque s'évanouit en payant...



La fonctionnalité se retrouve dans les paramètres (Autres paramètres) de Yahoo Mail, puis dans Boîtes aux lettres, et en sélectionnant l'adresse email.