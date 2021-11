Yeedi : GROSSE promotion sur TOUS les aspirateurs robots chez Amazon ! (Yeedi Mop Station, K650, Vac Max...)

Yeedi fait le plein de promotions sur de nombreux modèles, un moment idéal pour s'équiper !

Commençons par l'aspirateur Yeedi Mop Station que nous avons testé et qui est fourni avec une station de charge d’environ 40 x 40 x 40 cm. Elle est dotée de deux réservoirs de 3,5 litres chacun et d'un système de nettoyage automatique de ses serpillières.

Le robot aspirateur est de forme ronde assez classique. Il est agrémenté d'une caméra et de plusieurs capteurs. Sous le robot, on note la présence de deux grosses roues qui permettent de passer des obstacles, d'une brosse centrale et une latérale et pour finir de deux serpillières qui se clipsent. Il dispose aussi d’un réservoir d’eau et de poussière.

Côté performance, il possède une puissance d’aspiration de jusqu’à 2500 Pa. De plus, sa batterie de 5200 mAh permet une autonomie de 180 minutes. Ses brosses effectuent une pression de 10A, ce qui offre une réelle efficacité quand au lavage du sol.

Sur Amazon, l'aspirateur Yeedi Mop Station est au prix de 549,99 € au lieu de 649,99 € avec la livraison gratuite.



Poursuivons avec le Yeedi K650, idéal si vous avez des animaux à la maison. Il est fabriqué en verre trempé anti-rayures, et dispose d'un système de filtration permettant de récupérer 99% des poussières et des particules allergènes. Il intègre une serpillère pour le lavage de vos sols et dispose d’un pouvoir d’aspiration de 2000 PA en mode aspirateur. Le réservoir à poussière présente une contenance totale de 400 ml et le réservoir d’eau de 300 ml.

Le robot dispose d'une autonomie de 130 min avant de devoir se recharger. Il est silencieux avec seulement 56 dB. Vous pourrez personnaliser et programmez vos modes de nettoyage via l’application dédiée qui est gratuite et compatible Android et iOS. Vous pourrez également commander votre robot aspirateur à la voix avec Alexa et Google Assistant.

En ce moment, le robot aspirateur Yeedi K650 est au prix exceptionnel de 129,99 € sur Amazon au lieu de 199 € avec un coupon de 10 € à récupérer sur le site.



A noter que d'autres robots aspirateurs de la marque Yeedi sont également en promotion chez Amazon :

