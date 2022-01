Trois offres alléchantes avec le laser SCULPFUN, l'Artillery Hornet ou encore le plafonnier Yeelight.

Voici trois ventes flash que nous propose le site Tomtop avec une machine à graver, une imprimante 3D et un plafonnier LED.

Commençons avec la machine de gravure laser SCULPFUN S9 qui profite d'une belle réduction sur le site Tomtop.

Sa structure est entièrement métallique pour une meilleure stabilité et s'assemble rapidement. La machine vous propose une surface de gravure de 410 x 420 mm, elle prend en charge le bois, le papier, le carton, le plastique, les circuits imprimés, la céramique ou encore la pierre noire pour la gravure, mais aussi le bois, l'acrylique, le carton, le tissu, le bambou, les panneaux en plastique pour la découpe.

La puissance du laser à diode est de 6 W avec une précision de gravure de 0,01 mm. La focale se fait facilement grâce à son dispositif coulissant. Elle est compatible avec LaserGRBL, LightBurn, Benbox, etc.

Sur Tomtop, la machine de gravure laser SCULPFUN S9 est au prix de 286 € en vente flash avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne.



Continuons avec l’imprimante 3D Artillery Hornet qui propose un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm pour un encombrement réduit. Elle est équipée d’une alimentation de 350 watts, d’un plateau en verre avec revêtement spécial, d’une carte 32 bits avec drivers silencieux et d’un tendeur de courroie en X. De plus, elle est dotée d’un écran traditionnel à molette.

L'Artillery prend en charge tous les filaments actuels comme le PLA, l’ABS, le PETG, etc. Pour finir, elle est accompagnée d’un extrudeur Titan avec une buse de 0,4 mm qui est capable de supporter des températures maximales de 240 °C.

L’imprimante 3D Artillery Hornet est au prix de 160 € en vente flash avec la livraison gratuite depuis l’Allemagne.



Finissons avec le plafonnier Yeelight TLXD50YL qui est également en vente flash sur Tomtop. Ce dernier s'installe très facilement, quel que soit son support. Il permet d'afficher de nombreuses couleurs permettant de changer d'ambiance dans votre pièce en un instant grâce à ses 160 LED.

Il a été conçu afin d'empêcher la poussière, ou encore les insectes, d'y pénétrer afin de rester toujours propre. Le plafonnier Yeelight dispose également d'un mode nuit qui permet d'avoir une plus faible intensité. Il peut être contrôlé via une application gratuite dédiée, mais il est aussi compatible avec les assistants vocaux Google et Amazon Alexa pour pouvoir modifier ses paramètres à la voix.

Le plafonnier LED Yeelight TLXD50YL est au tarif réduit de 85 € sur Tomtop avec la livraison gratuite.



