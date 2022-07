Pluie de promotions sur des vélos électriques BEZIOR M26, Niubility B20 ou Yesoul S3, mais aussi...

Gogobest propose d'importantes promotions sur de nombreux produits, à retrouver sur cette page dédiée.

Commençons notre sélection avec le vélo électrique BEZIOR M26 qui profite de pas moins de 445 € de réduction sur le site de Gogobest.

Ce vélo pliant de ville est composé d’un cadre en aluminium et est capable de supporter un poids maximal de 150 kg. Il est équipé de deux roues increvables de 26" et est doté de freins à disque. Le vélo possède 21 vitesses grâce à ses plateaux et à son dérailleur Shimano. Il intègre une batterie amovible de 10 Ah qui permet une autonomie maximale de 80 km en assistance électrique et de 40 km en 100% électrique, pour un temps de recharge de 4 h.

Le M26 est propulsé par un moteur électrique d'une puissance de 500 W lui permettant de prendre des montées avec une pente maximale de 25° pour une vitesse de jusqu'à 35 km/h. Notons aussi la présence d'un écran LCD indiquant le niveau de batterie, la vitesse ou encore le nombre de kilomètres parcourus.

Vous trouverez le vélo électrique BEZIOR M26 à seulement 855 € au lieu de 1300 € avec le code F7WQ68. La livraison est gratuite et le produit expédié depuis la Pologne en quelques jours.



Passons maintenant au vélo pliable électrique Niubility B20 qui est doté d'un moteur de 350 W permettant d'atteindre la vitesse réglementaire de 25 km/h et de prendre des pentes de jusqu'à 12°. Sa structure en alliage d'aluminium permet de supporter en charge une personne avec un poids maximal de 120 kg et d'une taille maximale de 1m85.

Le vélo de ville est doté d'un dérailleur 6 vitesses de la marque Shimano accompagné de freins à disque avant et arrière. Sa batterie de 10 Ah vous accompagnera sur une distance maximale de 50 km. Pour finir, il est doté d'une télécommande permettant de choisir le mode d'autonomie ou encore l'état de la batterie.

Sur le site de Gogobest, le vélo pliable électrique Niubility B20 est au prix réduit de 600 € au lieu de 900 € avec la livraison gratuite depuis la Pologne.



Finissons enfin avec le vélo d'appartement Yesoul S3 qui voit son prix chuter de 410 € ! Ce dernier est doté d'un système de résistance magnétique totalement silencieux qui permet d'augmenter la durée de vie de votre vélo. Il est possible de régler jusqu'à 110 modes de résistance. Autre avantage, le vélo est compatible Bluetooth et grâce à son application, vous avez la possibilité d'avoir un suivi de votre entraînement.

Le support fourni avec le vélo permet d'intégrer une tablette afin de pouvoir regarder un film ou une série pendant votre entraînement. Sa structure est capable de supporter 120 kg pour une taille maximum de 188 cm.

Le vélo d'appartement Yesoul S3 est au prix réduit de 290 € au lieu de 700 € avec la livraison gratuite depuis l'Europe (Pologne).



