La montre connectée Redmi Watch 2 Lite et la caméra de surveillance Yi Dome U Pro à prix réduits mais aussi...

Aujourd'hui, on met en avant la montre connectée Xiaomi Redmi Watch 2 Lite et la caméra de sécurité Yi Dome U Pro qui profite d'une belle réduction sur le site d'AliExpress. Nous avons sélectionné aussi quelques bons plans sur le même site.

Commençons par la montre connectée Redmi Watch 2 Lite qui intègre d'un écran LCD tactile de 1,55" avec une définition de 302*320 pixels et avec 308 ppi. La smartwatch est dotée d'une étanchéité de 5 ATM qui autorise des activités comme la natation par exemple. Elle peut suivre 100 modes sportifs intégrés (footing, tapis de course, yoga, corde à sauter, etc.) avec enregistrement des performances. L'autonomie annoncée est de 10 jours en mode économique et de 5 jours en utilisation intensive.

Elle intègre des modules de positionnement GPS, GLONASS, Galileo et BDS. Vous profitez aussi d'un cardiofréquencemètre optique et d'un oxymètre qui prend vos mesures tout le long de la journée. Pour finir, elle vous signale un appel ou un SMS.

Sur AliExpress, la montre connectée Xiaomi Redmi Watch 2 Lite est au prix de 45 € avec le code SDFRJ287 et la livraison gratuite depuis la France.



Passons ensuite à la caméra de surveillance Yi Dome U Pro qui profite d'une belle réduction.

Elle offre une qualité d'image en 2K avec une définition de 2304 x 1296 px. L'objectif est capable d'enregistrer de belles images même avec une faible luminosité. La caméra peut tourner sur 350° en horizontal et 63° en vertical. Elle est dotée aussi de la vision infrarouge pour sécuriser votre maison même la nuit.

La caméra de sécurité est capable de reconnaitre les visages familiers ainsi que les sons suspects. Pour finir, elle est compatible avec le WiFi et peut stocker ses données soit sur carte mémoire, soit sur le Cloud.

La caméra de surveillance Yi Dome U Pro est au prix de 29 € avec le code SDFRJ288 et la livraison gratuite depuis l'Espagne.



Voici notre sélection des meilleurs bons plans sur AliExpress :



