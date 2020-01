Youboox One : Free n'imposera finalement pas la facturation du service à ses abonnés

L'opérateur Free est finalement revenu sur sa décision de maintenir l'abonnement au service Youboox activé par défaut chez ses utilisateurs Freebox et Free Mobile.

Le mois dernier, Free annonçait à ses abonnés que l'accès au service Youboox One intégré à leur forfait Freebox et Free Mobile basculerait automatiquement vers l'offre payante, facturée 0,99€ par mois à compter du 1er février.

L'opérateur expliquait alors que les utilisateurs devraient se rendre dans leur espace privé pour aller désactiver eux-même l'option avant le 1er février s'ils ne souhaitent pas profiter de l'abonnement ni être facturés.

Ce choix de faire le forcing avec une option payante en opt-out avait soulevé la gronde des utilisateurs. Nombreux sont ceux qui se sont soulevés contre la décision, pointant du doigt une tentative d'imposer par la force une option que personne n'avait initialement demandée, et qui implique des manipulations dans le compte utilisateur.

Face au début de polémique, Free a donc fait machine arrière et envoie des emails à ses abonnés leur informant que l'offre Youboox One intégrée à leur forfait serait simplement désactivée de façon automatique à compter du 31 janvier 2020. Il n'y a donc aucune manipulation à réaliser, aucune facturation de l'offre Youboox One ne devrait donc s'appliquer sur la prochaine facture des utilisateurs.

Les utilisateurs qui souhaitent néanmoins toujours profiter de Youboox One (qui propose l'accès à plus de 50 000 livres et BD) devront se rendre dans leur espace personnel sur le site de Free pour réactiver l'option.