YouTube : les utilisateurs aiment la vitesse

YouTube est une plateforme d'ampleur incontestable sur le Web qui peut se prévaloir de gros chiffres. Les utilisateurs semblent de plus en plus aimer jouer avec la vitesse de lecture.

Dans le giron de Google depuis 2006, la plateforme de vidéos en ligne YouTube est quasiment devenue incontournable sur le Web et s'apparente désormais également à un média social. Les grosses statistiques plaident en tout cas en sa faveur.

Selon des chiffres compilés par Hootsuite et notamment extraits de son rapport Digital Report 2022 en partenariat avec l'agence We Are Social, YouTube est le deuxième site le plus consulté au monde avec plus de 14 milliards de visites par mois et plus de 1,7 milliard de visiteurs uniques par mois.

Il s'avère que les utilisateurs de YouTube accèdent bien davantage au site via l'ordinateur et non pas par le mobile (près de 22 %), avec un temps moyen par visite qui est inférieur à 22 minutes. Ils ont quoi qu'il en soit l'embarras du choix avec la catégorie musique qui arrive cependant en tête.

La dernière communication officielle de YouTube porte sur plus de 500 heures de vidéo mises en ligne chaque minute sur la plateforme, tandis que plus d'un milliard d'heures de vidéo est consulté chaque jour. Des niveaux véritablement impressionnants qui ont sans doute encore progressé depuis.

Télécharger des vidéos YouTube

Certains utilisateurs peuvent éprouver le besoin de consulter des vidéos hors connexion. C'est ce que propose l'abonnement YouTube Premium en plus d'une consultation en ligne sans publicité. Sans être abonné Premium, le téléchargement de vidéos YouTube est également possible avec des outils tiers… au risque de faire couiner les conditions d'utilisation.

On pourra citer par exemple l'application 4K Video Downloader, disponible sur Windows, MacOS, Linux et également Android, qui le propose et qui bénéficie d'une bonne réputation en la matière, en mettant en avant plus de 11 millions d'utilisateurs. Elle ne se cantonne par ailleurs pas aux seules vidéos YouTube, les principales plateformes étant aussi prises en charge, comme Vimeo, TikTok, SoundCloud, Bilibili, Niconico, Flickr, Facebook, Instagram, DailyMotion, Naver TV, Likee, Tumblr et permet également de télécharger des streams de Twitch et YouTube Gaming. 4K Video Downloader permet également de télécharger des playlists YouTube dans leur intégralité. C'est une application gratuite qui est alors sujette à la publicité et avec des fonctionnalités limitées.

Pour davantage et faire sauter les limites, il y a la possibilité de fonctionnalités premium moyennant paiement. Un intérêt de 4K Video Downloader est sa simplicité d'utilisation en collant un lien et des téléchargements de vidéos par playlist.

Les utilisateurs prennent goût à la vitesse

Si ce type d'application peut être pertinent, il y a néanmoins aussi une tendance qui se dégage sur YouTube avec la consultation de vidéos en accéléré, comme le permet le lecteur de la plateforme. Une possibilité qui n'est pas nouvelle, mais qui semble prendre de l'ampleur.

D'après YouTube, ses utilisateurs ont économisé en moyenne plus de 900 ans de temps vidéo par jour en consultant du contenu à des vitesses plus rapides. Ce n'est pas la règle absolue pour autant et des facteurs influencent ce choix.

Sur des téléviseurs connectés et consoles de jeu dans le salon, les utilisateurs passent plus de temps à regarder YouTube en vitesse normale, puis à la vitesse 1,25. Sur YouTube.com via l'ordinateur, c'est une consultation à une vitesse doublée, tandis que c'est plus souvent la vitesse 1,5 sur mobile (Android et iOS). Le pic pour jouer avec la vitesse de lecture est le soir à 23h.