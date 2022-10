Youtube : les vidéos 4K bientôt payantes ?

Jusqu'ici, les utilisateurs qui souhaitent profiter de vidéos en 4K sur YouTube n'ont que l'embarras du choix : les flux UHD sont de plus en plus nombreux et il n'y a qu'à sélectionner la définition de l'image dans les options proposées sur la vidéo.

Mais les choses pourraient changer prochainement : la plateforme a encore du mal à orienter les utilisateurs vers son offre YouTube Premium. Malgré les propositions d'essai gratuit insistantes, la plateforme de vidéos de Google peine à séduire.

Toujours plus de pubs sur la version gratuite

De fait, Google a renforcé la présence de publicités au sein de YouTube et compte la renforcer encore plus dans les mois à venir. Une publicité qui vient compenser le nombre d'abonnements et qui vise également à dégouter les utilisateurs de la version payante du service, toujours dans le but de les faire souscrire à l'offre payante dénuée de spots publicitaires venant entrecouper les contenus.

YouTube pourrait toutefois aller plus loin et intégrer dans le lot d'exclusivités de son offre premium payante certaines fonctionnalités jusqu'ici gratuites : à commencer par les vidéos diffusées en 4K.

La 4K bientôt payante ?

Les vidéos en 4K pourraient ainsi ne plus être proposées via le service gratuit, mais uniquement auprès des abonnés qui paient chaque mois 11,99€. L'option 2160p serait affichée avec les autres définitions sur chaque vidéo proposant du contenu de ce genre, mais YouTube en profiterait pour préciser qu'il faudra être membre Premium et le fait de sélectionner l'option renverrait alors vers la page d'inscription.

Des tests sont actuellement menés par YouTube et on ne sait pas encore si la stratégie sera réellement adoptée.

L'impact de telle mesure apparait toutefois limité : la majorité des utilisateurs de YouTube consomment des vidéos depuis un smartphone qui n'est de toute façon pas adapté à la lecture de contenu 4K.

La mesure ne devrait donc gêner que les utilisateurs de YouTube sur TV et PC, et pas certain qu'ils soient de toute façon parés à payer 11,99€ par mois pour un service qui propose de toute façon très peu d'avantages, car disons-le clairement : l'abonnement de YouTube Premium n'a de sens que pour l'intégration de YouTube Music et l'absence de publicité, le contenu exclusif étant largement surévalué.