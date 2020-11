Youtube-dl : GitHub menace après le boom des forks

Fin octobre, la RIAA (Recording Industry Association of America) a décidé de s'attaquer à Youtube-dl et a usé d'une requête DMCA pour obtenir son retrait de GitHub, ainsi que celui de plusieurs forks du projet.

Youtube-dl est un outil en ligne de commande et bibliothèque Python permettant le téléchargement de vidéos YouTube (et pour d'autres sites de vidéos). Pour l'association de défense des intérêts de l'industrie de la musique aux États-Unis, il " contourne des mesures de protection technologiques " et a pour objectif de " reproduire et distribuer sans autorisation des clips vidéo et enregistrements sonores. "



Le retrait de GitHub a toutefois été suivi de l'apparition massive de nouveaux dépôts contenant le code source de Youtube-dl ou en lien avec celui. Avec de tels forks, de quoi jauger de la popularité de cet utilitaire pour par exemple du stream ripping.

Ne par republier exactement le même code

GitHub prévient que le fait de " republier exactement le même code ayant fait l'objet d'un avis de retrait et sans suivre la procédure appropriée " constitue une " violation de la politique DMCA et des conditions d'utilisation de GitHub. "

La menace est une suppression du contenu qui est susceptible de s'accompagner d'une suspension de l'accès au compte sur GitHub. Il pourrait néanmoins avoir une faille, dans la mesure où il est précisé la republication de l'exact même code…

GitHub n'a en tout cas guère le choix que de sévir pour se protéger. Si le code source de Youtube-dl n'avait pas tendu le bâton pour se faire battre avec des exemples d'utilisation pour le téléchargement de certains morceaux de musique, l'histoire aurait peut-être été différente.