YouTube : encore plus de pub mais sans partage avec les créateurs de contenus

YouTube va ajouter encore un peu plus de publicités sur sa plateforme et fait bondir une fois de plus les créateurs puisque ces derniers ne toucheront pas un centime dans l'opération.

Les créateurs de contenus se dressent tous une nouvelle fois contre YouTube. La plateforme a annoncé cette semaine qu'elle commencera à diffuser de la publicité sur les vidéos de certains créateurs sans leur reverser un seul centime.

Actuellement le système en place est le suivant : si vous lancez votre chaine YouTube et profitez d'un certain succès, vous pouvez monétiser votre chaine. À partir de là, une option permet d'ajouter ou non de la publicité à vos contenus et les revenus générés sont alors partagés avec YouTube.

Mais désormais, YouTube a annoncé que de la publicité pourrait être diffusée sur toutes les vidéos, y compris auprès des utilisateurs ayant fait le choix de ne pas en inclure ou dans l'incapacité de le faire, et que les revenus générés par la diffusion de ces spots reviendraient exclusivement à la plateforme.

Sont principalement visés les petits créateurs de contenus. Rappelons que les règles pour monétiser sa chaine et intégrer le programme partenaire de YouTube ont récemment changé. Il faut ainsi cumuler plus de 4000 heures de visionnage sur des vidéos publiques au cours des 12 derniers mois et compter plus de 1000 abonnés ainsi que disposer d'un compte AdSense relié à la chaine YouTube.

Si vous ne répondez pas à ces conditions, alors YouTube se permettra d'inclure de la publicité dans vos vidéos sans que vous ne puissiez toucher un centime.

Un choix difficile à expliquer qui pourrait réorienter les créateurs vers d'autres plateformes.