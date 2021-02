YouTube annonce une expérience supervisée pour exercer du contrôle parental

Pour aider les parents dans le contrôle du contenu auquel leurs enfants peuvent avoir accès, YouTube va proposer divers filtres dans le cadre d'une expérience dite supervisée. Elle s'appuiera sur un compte Google géré à l'aide de Family Link.

L'outil Family Link peut être utilisé par les parents dans un groupe familial et pour la gestion des paramètres du compte Google de leur enfant.

Trois types de filtres ou niveaux seront proposés : Découverte (Explore), Découverte Plus (Explore More) et Presque tout YouTube (Most of YouTube). Respectivement, ils conviendront pour des enfants âgés de 9 ans et plus, de 13 ans et plus, pour presque toutes les vidéos de YouTube à l'exception du contenu limité par l'âge.

En plus de YouTube Kids

L'expérience supervisée sur YouTube ressemblera à celle de la plateforme YouTube usuelle, mais avec diverses fonctionnalités désactivées. Et exit la publicité personnalisée. Lors du lancement prévu en bêta au cours des prochains mois, les achats dans l'application seront désactivés, de même que la mise en ligne de contenu et les commentaires.

Pour les vidéos disponibles dans chaque niveau, YouTube s'appuiera sur des algorithmes de machine learning, des commentaires d'utilisateurs et des examens manuels. YouTube prend les devants en déclarant : " Nous savons que nos systèmes feront des erreurs et nous continuerons à les faire évoluer au fil du temps. "

La solution de YouTube a été conçue pour " les parents qui pensent que leurs enfants sont prêts à explorer le vaste univers des vidéos de YouTube. " Elle ne signe pas la fin de YouTube Kids qui s'adresse aux enfants plus jeunes.