Le glas sonne pour YouTube Go

Google annonce qu'à partir du mois d'août prochain, l'application YouTube Go introduite en 2016 pour Android ne sera plus disponible. Les utilisateurs de YouTube Go sont d'ores et déjà aiguillés vers l'application YouTube principale ou le site YouTube depuis le navigateur web.

Lors de son lancement, le propos de YouTube Go était une solution dans des conditions de faible connectivité et en mettant l'accent sur un fonctionnement hors connexion pour l'accès aux vidéos de la célèbre plateforme.

L'application YouTube Go est ainsi présentée comme une application pour prévisualiser, télécharger, regarder et partager des vidéos tout en contrôlant la consommation de données. Google estime désormais qu'elle est devenue anachronique.

" Nous avons amélioré les performances pour les appareils d'entrée de gamme ou ceux qui regardent YouTube sur des réseaux plus lents. Nous développons également des paramètres supplémentaires pour aider les utilisateurs à réduire leur consommation de données mobiles quand ils ont des limitations. " Google ajoute par ailleurs que l'application YouTube principale offre des fonctionnalités en plus.

Des signes annonciateurs pour Android (Go Edition) ?

Avec la sortie de la version 100 de Google Chrome le mois dernier, Google a abandonné le mode simplifié sur Android (Lite Mode) qui avait pris la suite de l'économiseur de données (Data Saver). Google avait justifié une baisse du coût pour les données mobiles dans de nombreux pays, ainsi que des améliorations apportées à Chrome afin de minimiser l'utilisation de la data et améliorer le chargement des pages web.

Plus globalement, la question peut désormais se poser de savoir si ces abandons auront un impact sur le devenir d'Android Go qui est une version allégée d'Android. Elle est préinstallée sur des smartphones d'entrée de gamme et à bas prix disposant de 2 Go de RAM ou moins. Un axe de développement est la diminution de l'utilisation des données mobiles.

Le travail sur Android Go s'est pour le moment poursuivi avec Android 12 (Go Edition). Fin 2021, Android (Go Edition) comptait plus de 200 millions d'utilisateurs actifs.