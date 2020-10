Une application YouTube officielle… dans le Microsoft Store

Google n'a jamais porté un grand intérêt pour le Microsoft Store (anciennement Windows Store), si ce n'est à quelques rares exceptions éphémères. Google avait par exemple ajouté dans le Microsoft Store un moyen d'obtenir son navigateur Chrome. Seulement un aiguillage vers un programme d'installation, mais pas le navigateur lui-même en tant qu'application UWP.

La surprise est donc assez grande d'apprendre qu'une application YouTube pourrait enfin apparaître après tant d'années écoulées dans le Microsoft Store et pour Windows 10. Selon Windows Latest, c'est un listing privé qui suggère une telle arrivée et le travail en cours. Il s'agirait bel et bien d'une application UWP et non pas une Progressive Web App.

Un partenariat entre Apple et Microsoft avait fini par accoucher en 2018 d'une application iTunes dans le Microsoft Store. En l'occurrence, une conversion de l'application Win32, sans faire mention d'une application UWP proprement dite.

Évidemment, on peut supposer que le rapprochement opéré entre Microsoft et Google, avec notamment le travail de concert pour la version d'Android équipant Surface Duo, est de nature à favoriser une - petite - présence des applications de Google dans le Microsoft Store.